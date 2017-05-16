Дениса можем рекомендовать, по меньшей мере, как честного исполнителя. Задача, действительно, была не из простых. Денис не пытался выкружить собственную выгоду, не искал путей для обмана - он старательно настраивал директ, отслеживал его, корректировал. К сожалению, фактически, оговоренного результата не получилось, а потому и сказать, что работа выполнена мы не можем. Однако, с уверенностью и благодарностью за сотрудничество оставляем положительный отзыв - хотя бы за старание и честность - сейчас очень трудно найти действительно порядочного исполнителя. Если этот исполнитель не справится с задачей - он не будет обвинять Вас в неудачах и будет пытаться решить проблему до тех пор, пока у него есть на это силы и умения.