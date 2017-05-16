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Денис 000tt000

 
39 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Настройка эффективных РК в Яндекс Директ / Google AdWords, таргетированная реклама в популярных соц. сетях.
  • Качественная ручная настройка контекстной и медийной рекламы
  • Яндекс Директ, Google AdWords
  • Работа на результат - высокий CTR
  • Полностью ручная настройка подбор ключей, отсеивание неэффективных фраз, минус слов
  • Сортировка и настройка кампании по горячим запросам
  • Постоянный контакт с заказчиком
  • Аналитика рекламных кампаний, возможный аудит
Настройка и создание эффективных рекламных кампаний в соц. сетях

  • Вконтакте
  • Одноклассниках
  • Facebook
  • Instagram
  • Мой Мир
Google AdsРекламная кампания
Отзывы заказчиков
Igor77Astakhov
Игорь 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
7 баллов
7 лет назад
Создать и настроить РК в Директе (для маркетологов)
Дениса можем рекомендовать, по меньшей мере, как честного исполнителя. Задача, действительно, была не из простых. Денис не пытался выкружить собственную выгоду, не искал путей для обмана - он старательно настраивал директ, отслеживал его, корректировал. К сожалению, фактически, оговоренного результата не получилось, а потому и сказать, что работа выполнена мы не можем. Однако, с уверенностью и благодарностью за сотрудничество оставляем положительный отзыв - хотя бы за старание и честность - сейчас очень трудно найти действительно порядочного исполнителя. Если этот исполнитель не справится с задачей - он не будет обвинять Вас в неудачах и будет пытаться решить проблему до тех пор, пока у него есть на это силы и умения.
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