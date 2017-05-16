Настройка эффективных РК в Яндекс Директ / Google AdWords, таргетированная реклама в популярных соц. сетях.
- Качественная ручная настройка контекстной и медийной рекламы
- Яндекс Директ, Google AdWords
- Работа на результат - высокий CTR
- Полностью ручная настройка подбор ключей, отсеивание неэффективных фраз, минус слов
- Сортировка и настройка кампании по горячим запросам
- Постоянный контакт с заказчиком
- Аналитика рекламных кампаний, возможный аудит
- Вконтакте
- Одноклассниках
- Мой Мир
Отзывы заказчиков
$9
7 баллов
7 лет назад
Дениса можем рекомендовать, по меньшей мере, как честного исполнителя. Задача, действительно, была не из простых. Денис не пытался выкружить собственную выгоду, не искал путей для обмана - он старательно настраивал директ, отслеживал его, корректировал. К сожалению, фактически, оговоренного результата не получилось, а потому и сказать, что работа выполнена мы не можем. Однако, с уверенностью и благодарностью за сотрудничество оставляем положительный отзыв - хотя бы за старание и честность - сейчас очень трудно найти действительно порядочного исполнителя. Если этот исполнитель не справится с задачей - он не будет обвинять Вас в неудачах и будет пытаться решить проблему до тех пор, пока у него есть на это силы и умения.
Ответный отзыв
Хороший Заказчик