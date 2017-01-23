Наталья Храмова Cheshire_smileCheshire_smile
32 годаРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо! Наталья ответственный и исполнительный фрилансер! Все сделала быстро и без ошибок! Сама разобралась в админке сайта и вставила перевод куда нужно было! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую, четкая постановка задачи, оперативные ответы на возникающие вопросы, своевременная оплата
$1
10 баллов
6 лет назад
мало того, что красавица, так еще и граамотный специалист....приятно было сотрудничать
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика, оплата своевременная, постановка задачи четкая
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, все быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, предоставление необходимых разъяснений. Рекомендую.
$1
10 баллов
6 лет назад
Заказ выполнен хорошо и в срок.
Ответный отзыв
Хороший, надежный заказчик. Рекомендую
$1
10 баллов
7 лет назад
Наталья прекрасно справилась с поставленной задачей, была всегда на связи и выполнила работу очень качественно в кратчайшие сроки! Рекомендую ее как профессионального и добросовестного исполнителя! Большое спасибо)
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, оплата произведена сразу после выполнения заказа. Рекомендую
Переводы
12 отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
нет рейтинга