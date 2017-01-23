Cheshire_smile

Наталья Храмова Cheshire_smile

 
32 годаРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Быстрый и качественный перевод с/на английский
Отзывы заказчиков
georgygod
Георгий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перевод контента сайта на английский
Спасибо! Наталья ответственный и исполнительный фрилансер! Все сделала быстро и без ошибок! Сама разобралась в админке сайта и вставила перевод куда нужно было! Рекомендую!
Рекомендую, четкая постановка задачи, оперативные ответы на возникающие вопросы, своевременная оплата
Ответный отзыв
donjohny
Денис 
33 годаМонголия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перевод текстов с русского на английский
мало того, что красавица, так еще и граамотный специалист....приятно было сотрудничать
Рекомендую заказчика, оплата своевременная, постановка задачи четкая
Ответный отзыв
dpt
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перевод текста о компании Toyota
Спасибо, все быстро и качественно! Рекомендую!
Четкая постановка задачи, предоставление необходимых разъяснений. Рекомендую.
Ответный отзыв
Nataliya77
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Русско-английский перевод текста
Заказ выполнен хорошо и в срок.
Хороший, надежный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
YuliBelkova
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Рус-Анг перевод 10 фактов о России
Наталья прекрасно справилась с поставленной задачей, была всегда на связи и выполнила работу очень качественно в кратчайшие сроки! Рекомендую ее как профессионального и добросовестного исполнителя! Большое спасибо)
Задача поставлена четко, оплата произведена сразу после выполнения заказа. Рекомендую
Ответный отзыв
Переводы
12 отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
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