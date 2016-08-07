AlexZhikh

Алексей AlexZhikh

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подготовить рекламную заметку для ВК/ОК

    Требуется подготовить рекламную заметку для социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники для сайта k-uspehu.ru. Заметка должна соответствовать требованиям контента, без грамматических ошибок и капса. Можно использовать существующую картинку или создать свою. Опыт в создании таких заметок будет преимуществом. Возможна дальнейшая работа над улучшением текста сайта.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен программист/консультант в области криптовалют

    $10

    В основном требуется консультация, но, возможно и некоторая адаптация готового кода. Мне нужен сервис обмена некоторыми единицами (баллами, например) с сопутствующими обмену сообщениями. Включая массовую рассылку этих баллов с сообщениями. Основной целью ...

    AndroidLinuxPHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Технический перевод 6000 символов

    $8

    Требуется перевести текст в объеме 6000 символов, прилагается (тот файл, где только русский текст, файл с английским переводом - для образца). Желательно разбираться в предмете - механика, термодинамика. Желательно определиться с термином "тепловая ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Serji
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Технический перевод 6000 символов
Отличный заказчик! Все четко и ясно. Спасибо за сотрудничество!
Несмотря на достаточно сложный, но не большой заказ, Сергей отнесся к работе ответственно. Русско-английский перевод выполнен в срок и учтены все мои требования к переводу. На связь выходит быстро.
Ответный отзыв
Cheshire_smile
Наталья 
34 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Технический перевод с русского на английский 5000 знаков
Хороший заказчик, рекомендую
В целом хорошо, но как сама Наталья говорит "она не инженер", поэтому, если требуется перевод научного/технического текста в терминах, принятых в определенной области, то желательно обсуждать с нею заранее ее опыт/знания в этой области.
Ответный отзыв