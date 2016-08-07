Требуется подготовить рекламную заметку для социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники для сайта k-uspehu.ru. Заметка должна соответствовать требованиям контента, без грамматических ошибок и капса. Можно использовать существующую картинку или создать свою. Опыт в создании таких заметок будет преимуществом. Возможна дальнейшая работа над улучшением текста сайта.
- Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо поработать над текстом сайта job21ct.1iniciativa.ru, чтобы сделать его более "продающим". С сохранением общего смысла текста. Жду ваших предложений.Продающие тексты9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
В основном требуется консультация, но, возможно и некоторая адаптация готового кода. Мне нужен сервис обмена некоторыми единицами (баллами, например) с сопутствующими обмену сообщениями. Включая массовую рассылку этих баллов с сообщениями. Основной целью ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $8
Требуется перевести текст в объеме 6000 символов, прилагается (тот файл, где только русский текст, файл с английским переводом - для образца). Желательно разбираться в предмете - механика, термодинамика. Желательно определиться с термином "тепловая ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать технический перевод текста (прикреплен). Объем 5000 знаков. Желательно в течении суток. Исполнитель с хорошими отзывами, цена не более 6$ за весь текст.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад