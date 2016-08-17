Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
Несмотря на достаточно сложный, но не большой заказ, Сергей отнесся к работе ответственно. Русско-английский перевод выполнен в срок и учтены все мои требования к переводу. На связь выходит быстро.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все четко и ясно. Спасибо за сотрудничество!
$8
10 баллов
9 лет назад
Очень доволен работой. Сергей выполнил все быстро и качественно. Рекомендую. С уважением, Иван Я.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все недоработки удалось устранить быстро, благодаря четкой и понятной постановке задачи. Рекомендую!