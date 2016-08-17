Serji

Сергей Новоселов Serji

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Всё по низким ценам

Отзывы заказчиков

AlexZhikh
Алексей 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Технический перевод 6000 символов
Несмотря на достаточно сложный, но не большой заказ, Сергей отнесся к работе ответственно. Русско-английский перевод выполнен в срок и учтены все мои требования к переводу. На связь выходит быстро.
Отличный заказчик! Все четко и ясно. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Из PSD в DOC
Очень доволен работой. Сергей выполнил все быстро и качественно. Рекомендую. С уважением, Иван Я.
Отличный заказчик. Все недоработки удалось устранить быстро, благодаря четкой и понятной постановке задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв