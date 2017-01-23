Рус-Анг перевод 10 фактов о России

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Необходимо КАЧЕСТВЕННО перевести 10 предложений-фактов о России с русского на английский. Перевод действительно должен быть качественный, т.к гугл переводчик могут использовать все, и он далеко не идеальный. Спасибо за понимание.

Пример факта: Россия – самая большая страна мира, её площадь 17 075 400 квадратных километров. Площадь России приблизительно равна площади поверхности планеты Плутон.

Остальное в личной переписке.