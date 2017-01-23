Рус-Анг перевод 10 фактов о России

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Завершен24 заявки308 просмотров

ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!СРОК ДО 22.01 до 14:00 

Необходимо КАЧЕСТВЕННО перевести 10 предложений-фактов о России с русского на английский. Перевод действительно должен быть качественный, т.к гугл переводчик могут использовать все, и он далеко не идеальный. Спасибо за понимание. 

Пример факта: Россия – самая большая страна мира, её площадь 17 075 400 квадратных километров. Площадь России приблизительно равна площади поверхности планеты Плутон. 

Остальное в личной переписке.

8 лет назад
YuliBelkova
Юлия 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Cheshire_smile
Наталья 
34 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Наталья прекрасно справилась с поставленной задачей, была всегда на связи и выполнила работу очень качественно в кратчайшие сроки! Рекомендую ее как профессионального и добросовестного исполнителя! Большое спасибо)
Задача поставлена четко, оплата произведена сразу после выполнения заказа. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Cheshire_smile
Наталья 
34 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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