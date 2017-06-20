Задание для химика-фармацевта-аналитика

[table]Предмет:количественные методы принятия решенийТема:*Решение 2 задач по количественным методам[/table]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья!
Есть у нас довольно интересная задача, требующая кропотливой, старательной и вдумчивой работы.
Сделать нужно примерно следующее:
Есть в России довольно крупный производитель лекарственных препаратов. Перечень производимых этим производителем препаратов - известен (чтобы легче было - список предоставим - уже сделали).
Необходимо разбить препараты по категориям (группам) с точки зрения используемых компонентов. После этого, необходимо определить перечень российских организаций, осуществляющих продажу таких компонентов.
В результате - должна получиться таблица, содержащая примерно следующие столбцы:
Препарат - компонент - содержание (в%) - кто продает компонент. - ссылка на источник информации
В среднем, таблица должна получиться внушительная - не менее 150 наименований лекарственных препаратов должны быть разобраны по-косточкам - потому и стоимость работы - относительно высока.
Теперь о том, как будет организовано взаимодействие с исполнителем:
привлеченный исполнитель, в течение 1 рабочего дня с момента, как был назначен таковым, получает перечень препаратов + наименование производителя и ищет то, чего нет в перечне, в открытых источниках - в интернете. (на поиск - не больше 2-х рабочих дней). К концу первого рабочего дня он готовит и согласует с заказчиком вид и форму таблицы, которая в последующем, будет содержать отчет о результатах.
Срок исполнения задания - не более 10 рабочих дней.
Промежуточный отчет: каждые 2 рабочих дня. Если промежуточный отчет выполнен не верно и/или содержит не точности, или не достоверные данные - заказчик в течение 1 рабочего дня направляет исполнителю замечания с требованием устранить такие неточности и несоответствия. У исполнителя - 1 день на устранение. не устранил - сотрудничество прекращается - привлекается другой исполнитель.
Предоплат - не даем никаких и ни под какими соусами. Оплата только после проверки итогового отчета - в течение 3-х рабочих дней. То есть, Исполнитель сдает итоговый отчет - в течение 2-х рабочих дней мы его проверяем и только после этого, в течение 3-х рабочих дней - оплачиваем. Если в отчете - искажения - направляем исполнителю на доделку в течение 1 рабочего дня только один раз - не исправил - задание отменяем и ищем другого исполнителя.
Ждем от желающих предложения по цене и срокам
Предельные значения: цена - до 15 000 рублей за работу.
Срок - до 10 рабочих дней
Удачи Вам!
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