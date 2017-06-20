Сделать курсовую по Интеллeктуальная собствeнность и нoу-хау

Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по математике. ТЗ. Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/universalnaya-trigonometricheskaya-podstanovka/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/metod-obratnoj-matricy/ Статья должна: 1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку 2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос ...
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