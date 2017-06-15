Написание теории по математике

Здравствуйте, нужно сдать за меня 24 темы на сайте [url=https://learn.hawkeslearning.com/]https://learn.hawkeslearning.com[/url] Идет три раздела для каждой темы: Learn, Practice, Certify. Мне нужно, чтобы вы сдали за меня раздел Certify. Тест можно повторять сколько угодно раз, главное набирать ни ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по математике.
ТЗ.
Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/universalnaya-trigonometricheskaya-podstanovka/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/metod-obratnoj-matricy/
Статья должна:
1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку
2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос пользователя. Можно давать ссылки на похожие темы, которые уже есть на сайте
3) Содержать 2 примера решения, хоть 1 пример с картинкой
4) Быть уникальной с точки зрения ПС, уникально от 80%.
То есть, не быть скопированной с др сайта. Материал можно брать с др сайтов, только его надо рерайтить.
5) Длина 3-4 тысячи збп
Примеры тем:
- Примеры решения интегралов
- Производная суммы
В ответите сразу пишите свой возраст, образование и цену одной статьи!
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