Задачи

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка159 просмотров
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[table]Предмет:количественные методы принятия решенийТема:*Решение 2 задач по количественным методам[/table]

6 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад