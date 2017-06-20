Здравствуйте, нужно сдать за меня 24 темы на сайте [url=https://learn.hawkeslearning.com/]https://learn.hawkeslearning.com[/url] Идет три раздела для каждой темы: Learn, Practice, Certify. Мне нужно, чтобы вы сдали за меня раздел Certify. Тест можно повторять сколько угодно раз, главное набирать ни ...