Текст о компании

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Завершен1 заявка84 просмотра

Требуется написать текст о компании, выполняющей автоматизацию складов/магазинов/производств на платформе 1С

12 лет назад
migservis
Павел 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$50
1 день
Текст хорош. Работа принята. Александр смог передать эмоциональный посыл в нем для клиента. это важно. Я доволен результатом.
Павел - прекрасный заказчик. Сумел объяснить задачу, не возникало проблем с оплатой. Могу рекомендовать его к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
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Копирайтинг