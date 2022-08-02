Ищем специалиста для доработки веб-приложения на фреймворке Yii2. Необходим опыт работы с данным фреймворком и знание его особенностей. Задача включает в себя улучшение функционала и исправление ошибок.
Валидация рекапчи 2
На странице html две контактных формы, в них recaptcha в обоих. нужен скрипт, который проверить отметил ли юзер галочку что он не робот и если отметил форму отослать, если нет - написать предупреждение
Выбранный исполнитель
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