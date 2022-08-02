Валидация рекапчи 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок385 просмотров

На странице html две контактных формы, в них recaptcha в обоих. нужен скрипт, который проверить отметил ли юзер галочку что он не робот и если отметил форму отослать, если нет - написать предупреждение

HTML
3 года назад
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

fedvaleriy
Валерий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$6
1 день
Escrow
Комментария нет
Спасибо за сотрудничество! Заказчик предоставил все необходимое для работы и четкое сформулировал тз. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Адам
 
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6 месяцев назад
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3 года назад
fedvaleriy
Валерий 
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