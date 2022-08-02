Требуется внести правки в сайт, созданный на конструкторе Google Sites. Также необходимо настроить редирект через панель управления доменом isp manager на REG.RU. Укажите, какие именно изменения ожидаются в содержании сайта.
Требуется доработать парсер игр с игрового сайта Xbox
Требуется доработать парсер игр с игрового сайта Xbox. В чем именно проблема, написан небольшой скрипт для парсинга названия и описание игры, необходимо доработать чтобы:
1. Была проверка продается ли товар в подарок
2. Продается ли товар сейчас вообще или закрыт от продажи
3. Учесть то что вид этих иконок может отличаться от игры к игре, предусмотреть это
Доработал бы сам, но проблема в том, что иконки покупки прогружаются после загрузки страницы соответственно сразу их не вытащишь, нужно решение.
Исполнителю кину сам скрипт, он простой на file_get_contents подгружается, можно просто отдельно написать возможность, я уже вставлю в свой.
Прикрепил примеры ссылок на товары и скриншоты для примерного понимания.
Бюджет не так важен, важнее сроки, чем быстрее тем лучше.
Выбранный исполнитель
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