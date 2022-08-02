Требуется доработать парсер игр с игрового сайта Xbox

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка482 просмотра

Требуется доработать парсер игр с игрового сайта Xbox. В чем именно проблема, написан небольшой скрипт для парсинга названия и описание игры, необходимо доработать чтобы:

1. Была проверка продается ли товар в подарок

2. Продается ли товар сейчас вообще или закрыт от продажи

3. Учесть то что вид этих иконок может отличаться от игры к игре, предусмотреть это

Доработал бы сам, но проблема в том, что иконки покупки прогружаются после загрузки страницы соответственно сразу их не вытащишь, нужно решение.

Исполнителю кину сам скрипт, он простой на file_get_contents подгружается, можно просто отдельно написать возможность, я уже вставлю в свой.

Прикрепил примеры ссылок на товары и скриншоты для примерного понимания.

Бюджет не так важен, важнее сроки, чем быстрее тем лучше.

3 года назад
slavalist
Вячеслав 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Все отлично, необходимо было дописать парсер, Дмитрий справился на отлично даже с непростой задачей, очень выручил и однозначно рекомендую как грамотного программиста!)
Более чем положительные эмоции от интересного (хоть и небольшого) проекта и от позитивного общения. Вячеслав был постоянно на связи, помогал решить возникавшие вопросы по задаче. Работу протестировал и принял моментально. Рекомендую всеми руками!

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
3 года назад
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