Требуется доработать парсер игр с игрового сайта Xbox. В чем именно проблема, написан небольшой скрипт для парсинга названия и описание игры, необходимо доработать чтобы:

1. Была проверка продается ли товар в подарок

2. Продается ли товар сейчас вообще или закрыт от продажи

3. Учесть то что вид этих иконок может отличаться от игры к игре, предусмотреть это

Доработал бы сам, но проблема в том, что иконки покупки прогружаются после загрузки страницы соответственно сразу их не вытащишь, нужно решение.

Исполнителю кину сам скрипт, он простой на file_get_contents подгружается, можно просто отдельно написать возможность, я уже вставлю в свой.

Прикрепил примеры ссылок на товары и скриншоты для примерного понимания.

Бюджет не так важен, важнее сроки, чем быстрее тем лучше.