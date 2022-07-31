Создать плагин стэк /Версия php 7.1.33 /Фронт любой/MySQL/ Платформа WebAsyst Shop-Script

Установить шопскрипт. завести 2 категории. завести по 3+ товара в разные категории. Создать плагин со следующим функционалом:

Сделать новое поле - оптовую цену товара, которую можно заполнять в админке.

Сделать маршрутизацию на витрине /opt/category/category_name/ в которой будет отображаться страница идентичная обычной категории, но с той разницей что цены и сортировки будут отображатсья оптовые. добавление в корзину и оформление заказа с оптовыми ценами не обязательно (но это дополнительная задача со звёздочкой вам в плюс).