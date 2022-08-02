Требуется внести правки в сайт, созданный на конструкторе Google Sites. Также необходимо настроить редирект через панель управления доменом isp manager на REG.RU. Укажите, какие именно изменения ожидаются в содержании сайта.
Нужно сделать доработки (большие и мелкие) на сайте. CMS Wordpress
Добрый день.
К задаче прикрепляю ТЗ-файл.
Оцените время и стоимость примерную.
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