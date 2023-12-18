Добавить еще один пункт в фильтр интернет-магазина

Веб-программированиеЗавершен5 заявок114 просмотров
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Добавить еще один пункт в фильтр интернет-магазина. Магазин сделан на cms OpenCart 2.3.0.2 (rs.7)

Сайт https://testooo.ru/

В фильтр нужно добавить первым пунктом - Услуга. Остальные оставить как есть.

Возможные варианты данного пункта фильтра - Изготовление ключей, Ремонт блоков, Корректировка пробега. Добавить по одному тестовому товару для демонстрации, чтобы далее мы заполнили по аналогии.

10 дней назад
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
Samurai0504
Павел 
22 годаРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
10 дней назад
$40
1 день
RUB
Павел отличный специалист. Сделал сложную работу, за которую никто не хотел браться. Написал подробную инструкцию по работе с фильтром. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Лучший заказчик, все ТЗ доступно объяснил, в случае чего необходимую помощь оказывал, оплату получил оперативно, с удовольствием поработал бы еще)