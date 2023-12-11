Требуется фулл фронт + бек игру в нарды.

фронт на html, Сss, JavaScript , а бекенд на node Js express

наш сайт: 24loto.com = уже 2 игры готово web-socket.

для входа можете использовать

login: Natiq

pass: 123

Нам нужно реализовать игру Длинные Нарды.

Наш игровой стол как я представляю: https://gyazo.com/77d8a030cd9bf4ba29d4a68b18ed6dec

- Данный скрин был сделан с телефона, из другой игры, я переделал стол и камни - но не вышел из размеров телефона

- для нас это идеально смотрится с телефона и хотели бы так, смотрелся наша игра.

Описание кнопок: https://gyazo.com/71c4b9d26fbac6425091b524162d2650

Остальные ТЗ по самой игре скину в ЛС.

Комнаты , ставки и.тд будут точно так же как наши другие игры на сайте. (пример Домино)