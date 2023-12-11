- Доработать оформление заказа - виджет "СДЭК" либо другой вариант по согласованию - Сделать автоподгрузку в разделах каталога - Поставить код вебвизора Сайт на рукописном движке - php.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется фулл фронт + бек игру в нарды.
фронт на html, Сss, JavaScript , а бекенд на node Js express
наш сайт: 24loto.com = уже 2 игры готово web-socket.
для входа можете использовать
login: Natiq
pass: 123
Нам нужно реализовать игру Длинные Нарды.
Наш игровой стол как я представляю: https://gyazo.com/77d8a030cd9bf4ba29d4a68b18ed6dec
- Данный скрин был сделан с телефона, из другой игры, я переделал стол и камни - но не вышел из размеров телефона
- для нас это идеально смотрится с телефона и хотели бы так, смотрелся наша игра.
Описание кнопок: https://gyazo.com/71c4b9d26fbac6425091b524162d2650
Остальные ТЗ по самой игре скину в ЛС.
Комнаты , ставки и.тд будут точно так же как наши другие игры на сайте. (пример Домино)
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокОткрыт10 дней назад
Нужен парсер для сайта мегамаркт мониторить размер скидки и кешбека мегамаркет ру Меня интересуют разделы: с ноутбуками, компьютерам и мобильными телефонами. Нужно мониторить ежедневно кэшбек относительно суммы товара, процента кешбека, процента скидки, то ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 дней назад
День добрый, сайт на Woocommerce + плагин Flexible Shipping Нужно либо корректно настроить этот, либо сделать каким то другим решением Смысл задачи сделать доставку по зонам как на карте (см.скриншот) У зон разные стоимости. ...Веб-программирование5 заявокОткрыт11 дней назад
Здравствуйте. У меня есть готовый проект Web-приложения (небольшой, это обычная курсовая работа), написанный на ASP .NET CORE + Angular. Бекенд и фронтенд на ангулар рабочие. Но мне нужно сделать клиентскую часть на REACT ...Закрыт7 дней назад
Конвертер я написал в первом приближении (еще нужны доработки). Проект простой. Говорю сразу, что дело иметь буду только с начинающими. Программирование в целом выполнено. Кое-что мне предстоит доработать. Попробую сделать PWA. С ...Открыт11 дней назад
Нужно оптимизировать, почистить бд. Сайт на wp, в бд более 19000 таблиц, весит около 4гб, сам сайт не большой. Нужно устранить причину раздувания бд и оптимизировать её размер.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 дней назад
Необходимо сделать прием платежей а именно выбрать платежную систему которая согласится одобрить проект +18 https://swing-krsk.ru/index1.php Яндекс касса отказалась работать с проектом.Веб-программирование6 заявокОткрыт12 дней назад
Здравствуйте. Есть Гугл таблица. В ней есть таблица на несколько столбцов и строк (см. скрин). Нужно сделать, чтоб по мере заполнения таблицы по дням, в мини-таблице внизу обновлялись суммарные данные и таблица сортировалась автоматически от ...Открыт12 дней назад
- $70
GoLang специалист, работа с готовой либой срочно! Имеется детальное техническое задание - предоставим разработчику, требуется хорошо знать Go Lang. Обязательная работа с гитом и постоянные коммиты в него сегодня в течении дня Срок ...Открыт12 дней назад
- $70
Vue3 доработка проекта, на сегодня. Работа с вёрсткой и подключением к API Требуется проверить, что имеется и допилить страничек которых не хватает и те которые не совсем работают Выполнить не большой список наших ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 дней назад