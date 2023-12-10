Автосортировка данных (таблица ТОП работников) в Google таблице

Здравствуйте. Есть Гугл таблица. В ней есть таблица на несколько столбцов и строк (см. скрин). Нужно сделать, чтоб по мере заполнения таблицы по дням, в мини-таблице внизу обновлялись суммарные данные и таблица сортировалась автоматически от большего до меньшего числа. С сортировкой имен тех, кому принадлежит это число.

Так же нужно сделать так, чтобы я это мог перенести на какую-либо другую таблицу (показать/научить).