Автосортировка данных (таблица ТОП работников) в Google таблице

Веб-программированиеОткрыт2 заявки120 просмотров
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Здравствуйте. Есть Гугл таблица. В ней есть таблица на несколько столбцов и строк (см. скрин). Нужно сделать, чтоб по мере заполнения таблицы по дням, в мини-таблице внизу обновлялись суммарные данные и таблица сортировалась автоматически от большего до меньшего числа. С сортировкой имен тех, кому принадлежит это число.

Так же нужно сделать так, чтобы я это мог перенести на какую-либо другую таблицу (показать/научить).

12 дней назад
Антон
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