Vue3 доработка проекта, на сегодня. Работа с вёрсткой и подключением к API

Требуется проверить, что имеется и допилить страничек которых не хватает и те которые не совсем работают Выполнить не большой список наших правок (что нашли сами)

Доступ к серверу мы предоставить и всю информацию.

Начать работы требуется сразу и выполнить их сегодня до позднего вечера (работы полагаю не много)

Бюджет 70$ оплата строго по факту готовности задач

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