Vue3 доработка проекта, на сегодня

$70
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка19 просмотров
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Vue3 доработка проекта, на сегодня. Работа с вёрсткой и подключением к API

  1. Требуется проверить, что имеется и допилить страничек которых не хватает и те которые не совсем работают

  2. Выполнить не большой список наших правок (что нашли сами)

Доступ к серверу мы предоставить и всю информацию.

Начать работы требуется сразу и выполнить их сегодня до позднего вечера (работы полагаю не много)

Бюджет 70$ оплата строго по факту готовности задач

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12 дней назад
guest_1701680574359
Россия
19 дней в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
gldenis
Денис 
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 дней назад
$70
1 день
UAH