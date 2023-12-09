Оптимизация Экспорт/Импорт

Нужно подравить расширения для хром
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на PHP 7.1. Есть функционал экспорта/импорта компаний в xlsx. Ранее при малом кол-ве компаний работал. Когда загрузили 120к компаний, то экспорт доходит до 40% (за 30 минут) и стопорится.
Вариант с увеличением памяти не предлагайте, нужно переделать запись компаний в файл xlsx при экспорте/импорте, чтобы весь процесс был за 1-2 минуты. Аналогичную правку сделать в таком же сайте, но на другой регион.
Бюджет 3500 RUB на Юмани.
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