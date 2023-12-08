Сделать бота в телеграме

Нужно установить скрипт на веб хостинг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ситуация:
- есть более 50 групп, которые составлены в список у админа (периодически меняется)
- нужно добавить пользователя во все группы по этому списку
- через время нужно удалить пользователя из всех групп по этому списку
Задачи бота:
- хранение списка групп
- прием логина пользователя
- добавление логина в группы по списку
- удаление логина из групп по списку
Последовательность:
1) запускаю бота
2) выбираю кнопку из 3: 1-добавить / 2-удалить / 3-список групп
3) если 1 или 2, то ввожу логин
4) выводится результат: готово - логин ... добавлен / удалён
если 3 кнопка, то могу посмотреть список групп, изменить его, добавив его новую версию. отправив ссылки на группы, в которых этот бот является админом
ВСЁ. Укажите сроки и стоимость разработки.
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