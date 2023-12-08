Сделать бота в телеграме

Ситуация:

- есть более 50 групп, которые составлены в список у админа (периодически меняется)

- нужно добавить пользователя во все группы по этому списку

- через время нужно удалить пользователя из всех групп по этому списку

Задачи бота:

- хранение списка групп

- прием логина пользователя

- добавление логина в группы по списку

- удаление логина из групп по списку

Последовательность:

1) запускаю бота

2) выбираю кнопку из 3: 1-добавить / 2-удалить / 3-список групп

3) если 1 или 2, то ввожу логин

4) выводится результат: готово - логин ... добавлен / удалён

если 3 кнопка, то могу посмотреть список групп, изменить его, добавив его новую версию. отправив ссылки на группы, в которых этот бот является админом

ВСЁ. Укажите сроки и стоимость разработки.