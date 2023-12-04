Joomla Upgrade из 3 до 4 или 5

Веб-программированиеОткрыт2 заявки131 просмотр
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Есть  сайт на 3ей джумле с 4-5 модулями который старый  прогер делал под сам сайт, которые не совместимы с  Joomla 4. Надо поправить  ошибки которые повыскочили после апгрейда. 

Joomla
13 дней назад
Геворк
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Сергей
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