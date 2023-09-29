Нужен специалист по работе с Zoho CRM

Привіт! Я завантажив безкоштовний плагін згадок для керування проектами redmine від постачальника redmineflux тепер я хочу встановити його на свій екземпляр redmine, чи є хтось, хто може мені допомогти?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создать таблицу клиентов в Zoho CRM исходя из csv таблицы (160 полей) и импортировать данные (58 клиентов).
2. Модифицировать существующую Zoho онлайн форму или создать новую, где все поля из таблицы Zoho CRM будут соединены с формой. Форма используется для ввода данных по новым клиентам и обновления данных по существующим клиентам. Для существующих клиентов при вводе их названия фирмы автоматически загружаются текущие значения в поля формы.
Следующие части проекта (после успешного завершения первой стадии и обсуждаемые отдельно) включат создание прайс-листа, автоматизацию отсылки прайс листа и записи его в базу данных клиентов, запросы на оборудование исходя из изменений значений текущей формы (или создание новой формы для запросов оборудования, нужного клиентам). Также потенциально прочие автоматизации.
Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с Zoho, уметь анализировать бизнес процессы и предлагать решения по автоматизации процессов, и иметь отличную коммуникабельность. Видео созвон обязателен. Примеры работ тоже обязательны.
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