mbalaev

Михаил mbalaev

 
47 летСША/Портленд
2 года на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
22%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$200
10 баллов
год назад
Автоматизация передачи данных с/на Shopify-SFTP сервер
Все замечательно. С Михаилом приятно иметь дело. Продолжаем работать.
Второй проект с Алексеем - выполнен в срок, по бюджету, работа высшего качества. Алексей отвечает на вопросы подробно, быстро, и предлагает эффективные решения. Прекрасный IT специалист - очень рекоммендую. Обязательно будем и дальше сотрудничать с Алексеем.
Ответный отзыв
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$200
10 баллов
2 года назад
Автоматизация передачи данных с/на Shopify-SFTP сервер
Все замечательно. Отличный заказчик, приятно работать.
Алексей выполнил всё чётко и в срок. Отличная коммуникация. Максимальная ответственность. С удовольствием продолжу работать с таким отличным IT специалистом.
Ответный отзыв