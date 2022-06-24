Есть существующий сайт на SquareSpace, который был перенесён на ВордПресс с ошибками и потерей одного функционала. Сайт состоит из трёх страниц, одна из которых специальный движок, написанный на джаваскрипте. Нужно либо перенести сайт заново, чтобы ...
- $130Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 дней назад
- $100
Существует система гугл таблиц, куда заносятся данные, в частности: 1) Файл, содержащий список агентов по продажам 2) Файл, содержащий шаблон-пакет таблиц и инструкций для улучшения работы агента 3) Файл, содержащий шаблон-дэшборд для ...Базы данных2 заявкиЗакрыт7 дней назад
- $150
1. Создать таблицу клиентов в Zoho CRM исходя из текущей csv таблицы (160 полей) и импортировать данные (58 клиентов). 2. Модифицировать существующую Zoho онлайн форму или создать новую, где все поля из таблицы Zoho ...Прикладное ПОнет заявокОткрытмесяц назад
- $150
1. Создать таблицу клиентов в Zoho CRM исходя из csv таблицы (160 полей) и импортировать данные (58 клиентов). 2. Модифицировать существующую Zoho онлайн форму или создать новую, где все поля из таблицы Zoho CRM ...Системы управления (CMS)2 заявкиОткрытмесяц назад
Проект состоит из более простой первоочередной задачи и более интенсивной вторичной задачи. 1. Перенос РНР сервера на хостинг WP Elementor: https://www.cairsplan.com/cairs-plan-tool. Текущий сайт запрашивает функции по сохранению контента на экране в PDF и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Нужно написать две функции в PHP для автоматического создания и удаления субдоменов на двух веб-сайтах. Функции будут включены в основной скрипт и будут вызываться когда нужно внутри скрипта. Основной скрипт сидит на сайте в среде ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $400
Нужен опытный разработчик/дизайнер дэшбордов в Google Data Studio. Задача - разработка нескольких дэшбордов на основе данных из Google Analytics 4 и нескольких других источников. Примеры работ обязательны. ТЗ в процессе формирования. Оплата $300-600 USD в ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
- $200
Второй этап проекта - установление передачи следующих даных с SFTP сервера на Shopify интернет магазин: - файл с отсылкой заказов - два файла с отменой заказов - файл с инвентарём Файлы выкладываются на сервер тратьей стороной и нашими скриптами ...Системное программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $200
Задача в том, чтобы раз в день забирать данные по заказам с Shopify и пересылать на сервер [url=http://digitalocean.com/]digitalocean.com[/url] в специальном текстовом формате. С сервера третья сторона забирает файл по заказам для последующей отсылки и выкладывает ...Системное программирование1 исполнительЗавершен2 года назад