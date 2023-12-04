Удалить все дубли . Настроить роботс через файл, переадресацию, ошибку

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка107 просмотров
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Вебмастер выдает много дублей- перенастроить переадресацию и удалить все дубли, настроить роботс чрез файл на хостинге( сейчас через плагин работает) Настроить 404 ошибку

14 дней назад
Lion-84
Сергей 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
6 дней назад