Требуется починить формы обратной связи WordPress

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки24 просмотра
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Перестали отправляться формы обратной связи на почту. От Вас жду цену и срок. Сделать нужно сейчас.

WordPress
18 дней назад
guest_16468383420725
Россия
2 года в сервисе
Был
18 часов назад
Выбранный исполнитель
Ruslaan1
Руслан 
21 годУкраина
год в сервисе
Был
29 минут назад
18 дней назад
$10
1 день
RUBUAH
Делает работу быстро, качественно и откликается на все правки. Отличный исполнитель!
Все супер