Требуется починить формы обратной связи WordPress

Есть готовый сайт на MODX Revolution 2.8.5-pl, есть готовый макет в фигме, нужно перенести новое оформление из макетов на шаблон сайта. Блоки, изображения, логотипы и всё остальное. новый макет и дизайн тут: https://www.figma.com/file/eABeg6s7uarNIxjdIv80jt/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A2?type=design&node-id=0-1&mode=design ...