Есть готовый сайт на MODX Revolution 2.8.5-pl, есть готовый макет в фигме, нужно перенести новое оформление из макетов на шаблон сайта. Блоки, изображения, логотипы и всё остальное. новый макет и дизайн тут: https://www.figma.com/file/eABeg6s7uarNIxjdIv80jt/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A2?type=design&node-id=0-1&mode=design ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо установить шаблон Wordpress
https://themeforest.net/item/wp-residence-real-estate-wordpress-theme/7896392
Шаблон уже куплен. Нужно просто установить и настроить. Хостинг также есть
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