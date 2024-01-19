Сделаю сайт на Вордпресс - продающий сайт, блог, лендинг, инфосайт - любой по желанию

Сайты делаю не просто так из головы, а на основе специальных маркетинговых, продающих шаблонов (не тех обычных шаблонов вордпресс), в которых на странице имеется каждый необходимый для определённой цели элемент и каждый из них несёт имеет свою цель.

Так же могу сделать сайт по уже имеющемуся у вас дизайну или на основе сайтов конкурентов. Помогу Вам на каждом этапе, где у Вас возникнут трудности.

Сайт будет:

- Красивый, грамотный и современный, а главное выполнять цель для которой он создан!

- Полностью адаптивный будет отлично выглядеть на любых устройствах - ПК, планшетах и смартфонах

- Стабильный и легко заполняемый - просто зашёл, разместил что нужно и готово!

- Легко редактируемый и управляемый без всяких навыков программирования - Вы сами сможете добавлять, удалять или изменят элементы сайта и не будете зависеть от разработчиков

Кроме самого создания и визуального оформления сайта, в услугу, само собой, входит:

- Помощь в регистрации домена (имя сайта), хостинга (место где хранится ваш сайт, все файлы сайта), подключения домена к хостингу.

- создание SSL сертификата Let’s Encrypt, подключение и настройка (если Ваш хостинг их поддерживает), настройка редиректа с http на https;

- Установка базового набора плагинов необходимых для работы (классического редактора, формы обратной связи защита от спама, защита от подбора паролей и др. )

- Установка абсолютно понятного визуального редактора сайта.

Бонусом получаете:

+ Установка и настройка SEO плагина (файлы robots. txt, htaccess, ЧПУ будут настроены);

+ Первичная, базовая SEO-оптимизация (по вашим ключевым запросам);

+ Подключения Google Аналитика и Яндекс Метрика на сайт, счетчики посетителей.

+ Настройка защиты сайта от взлома

+ Настройка автоматического создания и сохранения резервных копий сайта

+ Создание онлайн-консультанта (онлайн-чат);

+ Новая корпоративная почта вашего сайта;

+ 1 Год бесплатной поддержки сайта (НЕ ПРАВКИ и какие-то глобальные изменения! Где-то подправить, если что-то испортили или что-то случилось, подсказать и т.д.).

+ Бесплатные правки до окончательного приёма сайта вами. После, правки - платные.

+ Бесплатное обучение как управлять сайтом самостоятельно без моей помощи (по желанию)

ВАЖНО:

- Наполнение сайта осуществляется вашими материалами, все вопросы с авторским правами размещаемых на сайте Вы решаете сами.

- Написание уникального контента для Вашего сайта не входит в стоимость и обсуждается отдельно.

- Рассчитывайте расходы с небольшим запасом - могут потребоваться дополнительные расходы (например на плагины, если они требуются чтобы воплотить какую-то Вашу задумку, а в бесплатных репозиториях их нет)

- Оформляя заказ, Вы соглашаетесь с тем, что в подвале сайта будет размещена ссылка на разработчика сайта. Отключить копирайт - дополнительная опция.

- Постарайтесь максимально подробно описывать свои пожелания и требования к сайту перед оформлением заказа. Всё обсуждаемо, всё решаемо

Нужно для заказа:

1. Доменное имя (название сайта). Если нет, то зарегистрируем вместе (не берите первый попавшийся, я порекомендую).

2. Хостинг (место для всех файлов сайта). Если нет, то зарегистрируем вместе (не берите первый попавшийся, я порекомендую надёжный).

3. Подробное техническое задание - что конкретно требуется, какие цели, что должно быть на сайте, перечень страниц для создания, ссылки на конкурентов, ключевые запросы (если есть), возможно примеры или Ваши пожелания.

4. Материалы для наполнения сайта - тексты, контактная информация для сайта, картинки, фото

5. Логотип и иконка для сайта

6. Новый, пустой почтовый ящик - для нашей с Вами работы

7. Подробно обговорить все детали заказа (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Сроки выполнения:

Обычно укладываюсь в 3-10 дней, в зависимости от сложности и целей, но здесь пишу 30, чтобы был запас и было время на правки, доработки и т.д.