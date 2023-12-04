Оновити дизайн сайту на WordPress Elementor

Здравствуйте! Ищу пунктуального профессионала который сможет создать плагин для сайта Wordpress с каталогом товаров woocommerce. Описание: Задача: сделать плагин, который будет выводить список атрибутов их значений с помощью шорткода ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхідно:
Необхідно оновлення дизайну сайту + перенести на WordPress Elementor.
Ми шукаємо веб-дизайнера, який спеціалізується на створенні сучасних сайтів на WordPress.
У нас є функціонуючий корпоративний сайт - служба з відновлення пошкоджень від води
і ми хотіли б оновити його дизайн, зберігши наявну структуру, текст і зображення. Переважно використовувати Elementor або WPBakery. Elementor Pro можемо надати.
Сайт буде встановлено на тимчасовому домені. Хостинг також буде надано нами.
Завдання:
1. Дизайн:
- Сучасного та привабливого дизайну сторінки на WordPress, що відповідає тематиці послуг.
- Забезпечити просту навігацію і привабливий зовнішній вигляд.
- Залишити наявну структуру; тексти та зображення так само, але пропозиції щодо поліпшення вітаються.
- Структура сайту залишається ідентичною. Немає необхідності створювати абсолютно новий дизайн екрану. Однак пропозиції щодо поліпшення вітаються.
2) Оптимізація швидкості завантаження:
- Оптимізація зображень і коду для прискорення завантаження сторінок у WordPress.
- Сайт повинен мати показник Google Pageview Score понад 90 (як для настільних комп'ютерів, так і для мобільних пристроїв).
- Пропозиції рішення для поліпшення продуктивності сайту вітаються.
3. інтерактивні елементи (кнопка):
- Додати інтерактивну іконку дзвінка на WordPress з можливістю встановити контакт одним натисканням.
- Інтегрувати іконку WhatsApp для швидкого спілкування через месенджер.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт15 дней назад
- $50
Собрать Блог на каком либо шаблоне WordPress. От вас требуется подобрать шаблон, установить его и настроить на статьи. На сайте должно быть 7 статей,4 страницы. На главной должно быть пару статей и во внутренних ...Системы управления (CMS)6 заявокОткрыт16 дней назад
- $50
Собрать Блог на каком либо шаблоне WordPress. От вас требуется подобрать шаблон, установить его и настроить на статьи. На сайте должно быть 7 статей,4 страницы. На главной должно быть пару статей и во внутренних ...Закрыт16 дней назад
- $150
1. Создать таблицу клиентов в Zoho CRM исходя из csv таблицы (160 полей) и импортировать данные (58 клиентов). 2. Модифицировать существующую Zoho онлайн форму или создать новую, где все поля из таблицы Zoho CRM ...Открыт17 дней назад
Вітаю. у нас маленький колл центр, для товарного бізнесу. В мене є сайт, через який ми здійснюєм дзвінки. Ось тз по якому цей сайт розроблявся. https://docs.google.com/document/d/1Sp1TU5KJEZhm0jAk837PqgOGw81cLTLaDTnu82Ul_3U/edit На даний момент сайт ...Открыт17 дней назад
- $50
Собрать Блог на каком либо шаблоне WordPress. От вас требуется подобрать шаблон, установить его и настроить на статьи. На сайте должно быть 7 статей,4 страницы. На главной должно быть пару статей и во внутренних ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт17 дней назад
Завдання описав в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1jr55DoS3 Напишіть вашу оцінку по термінам та вартості.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт18 дней назад
Перестали отправляться формы обратной связи на почту. От Вас жду цену и срок. Сделать нужно сейчас.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен18 дней назад
Есть макет в фигме и сайт. Нужно сделать в соответствии с макетом все подробности скину исполнителю. Оставляйте то для связиСистемы управления (CMS)10 заявокОткрыт19 дней назад
- $100
Необходимо установить шаблон Wordpress https://themeforest.net/item/wp-residence-real-estate-wordpress-theme/7896392 https://wpresidence.net/ Шаблон уже куплен. Нужно просто установить и настроить. Хостинг также естьСистемы управления (CMS)11 заявокОткрыт20 дней назад