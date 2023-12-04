Оновити дизайн сайту на WordPress Elementor

Системы управления (CMS)Открыт4 заявки96 просмотров
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Необхідно:
Необхідно оновлення дизайну сайту + перенести на WordPress Elementor.


Ми шукаємо веб-дизайнера, який спеціалізується на створенні сучасних сайтів на WordPress.

У нас є функціонуючий корпоративний сайт - служба з відновлення пошкоджень від води
і ми хотіли б оновити його дизайн, зберігши наявну структуру, текст і зображення. Переважно використовувати Elementor або WPBakery. Elementor Pro можемо надати.

Сайт буде встановлено на тимчасовому домені. Хостинг також буде надано нами.

Завдання:
1. Дизайн:
- Сучасного та привабливого дизайну сторінки на WordPress, що відповідає тематиці послуг.
- Забезпечити просту навігацію і привабливий зовнішній вигляд.
- Залишити наявну структуру; тексти та зображення так само, але пропозиції щодо поліпшення вітаються.
- Структура сайту залишається ідентичною. Немає необхідності створювати абсолютно новий дизайн екрану. Однак пропозиції щодо поліпшення вітаються.

2) Оптимізація швидкості завантаження:
- Оптимізація зображень і коду для прискорення завантаження сторінок у WordPress.
- Сайт повинен мати показник Google Pageview Score понад 90 (як для настільних комп'ютерів, так і для мобільних пристроїв).
- Пропозиції рішення для поліпшення продуктивності сайту вітаються.

3. інтерактивні елементи (кнопка):
- Додати інтерактивну іконку дзвінка на WordPress з можливістю встановити контакт одним натисканням.
- Інтегрувати іконку WhatsApp для швидкого спілкування через месенджер.

WordPress
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