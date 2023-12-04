Оновити дизайн сайту на WordPress Elementor

Необхідно:

Необхідно оновлення дизайну сайту + перенести на WordPress Elementor.



Ми шукаємо веб-дизайнера, який спеціалізується на створенні сучасних сайтів на WordPress.



У нас є функціонуючий корпоративний сайт - служба з відновлення пошкоджень від води

і ми хотіли б оновити його дизайн, зберігши наявну структуру, текст і зображення. Переважно використовувати Elementor або WPBakery. Elementor Pro можемо надати.



Сайт буде встановлено на тимчасовому домені. Хостинг також буде надано нами.



Завдання:

1. Дизайн:

- Сучасного та привабливого дизайну сторінки на WordPress, що відповідає тематиці послуг.

- Забезпечити просту навігацію і привабливий зовнішній вигляд.

- Залишити наявну структуру; тексти та зображення так само, але пропозиції щодо поліпшення вітаються.

- Структура сайту залишається ідентичною. Немає необхідності створювати абсолютно новий дизайн екрану. Однак пропозиції щодо поліпшення вітаються.



2) Оптимізація швидкості завантаження:

- Оптимізація зображень і коду для прискорення завантаження сторінок у WordPress.

- Сайт повинен мати показник Google Pageview Score понад 90 (як для настільних комп'ютерів, так і для мобільних пристроїв).

- Пропозиції рішення для поліпшення продуктивності сайту вітаються.



3. інтерактивні елементи (кнопка):

- Додати інтерактивну іконку дзвінка на WordPress з можливістю встановити контакт одним натисканням.

- Інтегрувати іконку WhatsApp для швидкого спілкування через месенджер.