Плагин вывода атрибутов woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки124 просмотра
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Здравствуйте! Ищу пунктуального профессионала который сможет создать плагин для сайта Wordpress с каталогом товаров woocommerce.

Описание:

Задача: сделать плагин, который будет выводить список атрибутов их значений с помощью шорткода на странице товара, а так же в карточке товара на страницах категорий товара

  1. Список отображаемых с помощью шорткода атрибутов должен настраиваться отдельно для каждой категории на странице настроек плагина. Это должен быть список категорий товаров которые есть на сайте, и рядом поле для ввода названий атрибутов через запятую. При этом последовательность их отображения на сайте должна быть такая же как и последовательность в настройках.

  2. Атрибуты должны выводиться с помощью шорткода в виде ненумерованного списка, в формате "название атрибута: значение-атрибута1, значение атрибута2"

  3. Атрибут и его название должны выводиться только в том случае, если у товара есть и атрибут, и значение этого атрибута.

  4. В случае если у товара есть несколько категорий, тогда на странице товара будут выводиться все указанные в настройках атрибуты для этих категорий, но при этом не будут повторяться.

  5. Если шорткод находится в карточке товара на странице категории, тогда не зависимо от того, сколько категорий есть у товара, он должен выводить только те атрибуты, которые указаны в настройках этой категории.

  6. В шорткоде не должно быть id товара или категорий. Он должен сам определять у какого товара и в какой категории он расположен.

В заявках пожалуйста укажите стоимость и сроки.

Благодарю за внимание!

WooCommerce
15 дней назад
artemspb66
Артем 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
14 дней назад