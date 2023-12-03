Плагин вывода атрибутов woocommerce

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Здравствуйте! Ищу пунктуального профессионала который сможет создать плагин для сайта Wordpress с каталогом товаров woocommerce.
Описание:
Задача: сделать плагин, который будет выводить список атрибутов их значений с помощью шорткода на странице товара, а так же в карточке товара на страницах категорий товара
Список отображаемых с помощью шорткода атрибутов должен настраиваться отдельно для каждой категории на странице настроек плагина. Это должен быть список категорий товаров которые есть на сайте, и рядом поле для ввода названий атрибутов через запятую. При этом последовательность их отображения на сайте должна быть такая же как и последовательность в настройках.
Атрибуты должны выводиться с помощью шорткода в виде ненумерованного списка, в формате "название атрибута: значение-атрибута1, значение атрибута2"
Атрибут и его название должны выводиться только в том случае, если у товара есть и атрибут, и значение этого атрибута.
В случае если у товара есть несколько категорий, тогда на странице товара будут выводиться все указанные в настройках атрибуты для этих категорий, но при этом не будут повторяться.
Если шорткод находится в карточке товара на странице категории, тогда не зависимо от того, сколько категорий есть у товара, он должен выводить только те атрибуты, которые указаны в настройках этой категории.
В шорткоде не должно быть id товара или категорий. Он должен сам определять у какого товара и в какой категории он расположен.
В заявках пожалуйста укажите стоимость и сроки.
Благодарю за внимание!
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