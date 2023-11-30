Продовжити допрацювання на сайті для дзвінків колл центру

Вітаю. у нас маленький колл центр, для товарного бізнесу. В мене є сайт, через який ми здійснюєм дзвінки.

Ось тз по якому цей сайт розроблявся.

https://docs.google.com/document/d/1Sp1TU5KJEZhm0jAk837PqgOGw81cLTLaDTnu82Ul_3U/edit

На даний момент сайт вже є, через нього працюєм, але інколи бувають помилки, що щось завсає і т.д. в цьому потрібно буде розібратись

Першочергово, потрібна людина, яка розбереться в чому проблема з зависанням і затримками, якщо вони ще будуть.

Далі є великий список, що потрібно зробити

https://prnt.sc/QqMbmgAv_mAa

(це замітки для себе, але детальніше я рзповім при спілкуванні)

Але першочергово потрібно буде зробити по пунктам

1) Підключити вхідні дзвінки (зараз вхідні дзвінки вимкнені, тому що вони проставлені так, що якщо поступає вхідний дзвінок то у менеджер який в розмові обривається розмова і підключається новий дзвінок)

2) Включити групу втрачені вхідні дзвінки(вона готова, але поки програміст вимкнув, поки ми вхідні дзвінки не приймаєм

3) Це вже нове допрацювання- 1.1) під кожного партнера колл центру зробити свій опис, там ми будем писати по партнеру інформацію, наприклад чи є укр пошта, чи потрібно доставка, чи створюєм ттн, коли відправка і т.д.

1.2) другий блок загальний скрипт (він потрібно щоб скривався (спойлер), ну короче просто блок з текстом щоб був

1.3) і третій блок, самий тяжкий зробити щоб підтягувався скрипт під конкретний товар. Ід товару буде братись з срм системи.

1.4) додати пункт меню, який буде називатись скрипти, туди будем додавати скрипти по списку)

Більш детально покажу і відповім про розмові.

Чому змінюєм програміста? тому що в нього немає часу, щоб виділяти на наш проект і потрібно чекати, а у нас вже немає часу для очікування. Програміст сказав що допоможе, віповість на всі запитання по проекту і дасть дані

https://prnt.sc/tEkFG-pr2KIA

Стек технологій: ReactJS, NestJS, TypeScript, NodeJS, MongoDB

Плагін який використовується для дзвінків: SipML5

По оплаті, розглядаю варіант, говорю що потрібно зробити, Ви оцінюєте і робим..

Шукаю спеціаліста не на 1 раз, а який далі буде вести проект, виправляти помилки, та родити нові доопрацювання, як вони будуть.

Важливо, вже завтра приступаєм до роботи і приділяєм весь час, щоб максимально швидко виправити помилки в роботі і зробити пару допрацювань. Виділяти на наш проект по пів дня наразі не підходить, так як треба в максимально короткий час все привести до нормального стану)

Очікую ваші ставки.