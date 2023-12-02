Создать шаблон на WordPress

Собрать Блог на каком либо шаблоне WordPress.

От вас требуется подобрать шаблон, установить его и настроить на статьи.

На сайте должно быть 7 статей,4 страницы. На главной должно быть пару статей и во внутренних по 1-2 статьи.

Страницы должны быть вынесены в верхнее меню