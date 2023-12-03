Создать сайт на готовом шаблоне WordPress

$50
Системы управления (CMS)Открыт6 заявок65 просмотров
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Собрать Блог на каком либо шаблоне WordPress.
От вас требуется подобрать шаблон, установить его и настроить на статьи.

На сайте должно быть 7 статей,4 страницы. На главной должно быть пару статей и во внутренних по 1-2 статьи.
Страницы должны быть вынесены в верхнее меню

WordPress
16 дней назад
Алексей
Украина
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Заявки фрилансеров
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