Спарсить сайт под Wordpress

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Нужно спарсить сайт на Wordpress, переводом контента на другой язык и загрузкой файлов в облачное хранилище типа S3.

Если по списку:

  • Парсинг сео заголовков и описания

  • Заголовок статьи

  • Рубрики

  • Текста описания с дальнейшим переводом через Deepl API.

  • Получениям файла и переносом его в облачное хранилище S3.

  • Картинки.

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