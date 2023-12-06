Спарсить каналы и группы в телеграмме

Компания на протяжении 8 лет осуществляет рассылку более 500 запросов (не спам) в день на получение коммерческих предложений. В последнее время, ответов на запросы стало приходить все меньше, из отправленных 500 запросов поступает не ...
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СРОЧНО нужна таблица групп и каналов тм по тематикам ДЕТИ, СЕМЬЯ
также спарсить данные:
- количество участников
- количество онлайн в момент поиска
- данные админа
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