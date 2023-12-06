Реализовать новый дизайн для имеющегося web-приложения

Веб-программированиеОткрыт7 заявок32 просмотра
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Обновить WEB интерфейс существующего приложения (новый дизайн здесь) которое управляет печатью на промышленном принтере.

Размер интерфейса - около 25 экранов, темная и светлая тема + различные состояния форм и кнопок.

Стек разработки Angular, js, ts,.

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