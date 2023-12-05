Опытный разработчик. Переделать проект в пакет Laravel

Здравствуйте! Есть сделанный на коленке блокировщик ботов, защищающий сайт от агрессивного парсинга. Сделан в виде проекта на Laravel.

Нужно сделать из него пакет + понять логику и привести код в порядок, кое-где, доработать. Если нужно поменять структуру кода/сделать правильную архитектуру.

Нужен достаточно опытный разработчик.

В этих темах нужно хорошо ориентироваться:

- разработка пакетов Laravel

- архитектура сложных проектов

- структуры

- интерфейсы

- сервисы

- exception

- unit тесты

Готов платить почасово, пишите свою ставку + о своём опыте.

Пожалуйста, не отвечайте на проект, если Вы новичёк либо при разработке не заморачиваетесь с архитектурой.