Оптимизировать Экспорт/Импорт

Сайт на PHP 7.1. Есть функционал экспорта/импорта компаний в xlsx. Ранее при малом кол-ве компаний работал. Когда загрузили 120к компаний, то экспорт доходит до 40% (за 30 минут) и стопорится.

Вариант с увеличением памяти не предлагайте, нужно переделать запись компаний в файл xlsx при экспорте/импорте, чтобы весь процесс был за 1-2 минуты. Аналогичную правку сделать в таком же сайте, но на другой регион.

Бюджет 3000 RUB