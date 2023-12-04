Синхронизация субтитров, видео, и текста на странице

$25
Веб-программированиеОткрыт2 заявки54 просмотра
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У меня есть видео в плеере playerjs, которое пользователь включает и слушает. Мне нужно чтоб во время просмотра видео на странице подсвечивался зеленым фоном тот же текст что находиться в субтитрах для видео. Но текст на странице не идентичный тексту субтитров, они отличаются, ведь субтитры были сделаны автоматически.  

Это все работает на ворпдресс, если вы найдете плагин какойто для этого, и какой то другое решение этого вопроса, то это подойдет.

Могу показать пример в личных сообщениях как это должно работать.

18 дней назад
Віліам
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