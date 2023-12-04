Синхронизация субтитров, видео, и текста на странице

У меня есть видео в плеере playerjs, которое пользователь включает и слушает. Мне нужно чтоб во время просмотра видео на странице подсвечивался зеленым фоном тот же текст что находиться в субтитрах для видео. Но текст на странице не идентичный тексту субтитров, они отличаются, ведь субтитры были сделаны автоматически.

Это все работает на ворпдресс, если вы найдете плагин какойто для этого, и какой то другое решение этого вопроса, то это подойдет.

Могу показать пример в личных сообщениях как это должно работать.