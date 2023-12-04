[WordPress] [Elementor] Нужно внести ряд мелких правок на сайте

$60
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки43 просмотра
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Нужно внести исправления для двух страниц

https://devep.wpengine.com

https://devep.wpengine.com/readings/

в соответствии с макетами Figma

Требуется опыт работы с WordPress, плагином Elementor

WordPress
18 дней назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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