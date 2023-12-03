Opencart

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Доработка каталога товаров на Opencart

Необходимо доработать кастомный каталог товаров на Опенкарт 3. Разработка новых функций, интеграция с 1С и другими сервисами, настроить кеширование и куки, доработать опции товара, сделать второй шаблон страницы товара и страницы категорий.

Каталог делался с шаблона "простор", но для решения необходимых задач нет модулей, необходимо уметь работать с кодом не ниже middle.

В отклике обязательно укажите (анти спам) ответы на три пункта:

1. Ваш опыт работы с опенкартом?

2. Ссылки на ваши проекты на Опенкарте, преимущество кастомным проектам без шаблонов, либо с серьезной доработкой и интеграциями без модулей.

3. Сколько часов в день и в месяц можете уделять проекту?

OpenCart
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