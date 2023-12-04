Получение уведомлений в телеграм с сайта на PHP и ответ через телегу

Ищу программиста, который сможет выполнить следующую задачу

Имеется сайт на php. на этом сайте есть модуль с обратной связью с админом магазина. Грубо говоря мессенджер

Сейчас мы уже получаем уведомления в телеграм бот о новых сообщениях от клиента, но недавно узнали, что есть такая возможность, чтобы отвечать сразу в боте, то есть нажать на сообщение клиента "ответить" в телеге и сообщение ушло на сайт покупателю в ответ.

Нужен специалист, который может внедрить эту функцию телеграма в наш сайт.

Суть задачи, чтобы админ мог ответить за считанные секунды в телеге не заходя на сайт

пожалуйста, всякие виджиты не предлагать. мы знаем про них и это не наш вариант

Бюджет можем обсудить

спасибо