Написать скрип в перфект click

В описании у некоторых авторов есть мейл (зачастую видны только после нажатия на кнопку подробнее) – необходимо собрать эти мейлы: Отчет можно в TXT или EXCEL файле Столбец №1 : Название дзен-канала Столбец ...
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