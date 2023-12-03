Обновить flowplayer в сайте

здравствуйте. мы занимаемся расклейкой рекламных обьявлений на городских досках и нам нужен софт для отслеживания местоположения работ и замера расстояния между ними. софт нужно сделать для работы в телеграмм. наши сотрудники пользуются программами для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В сайте opencart есть скрипт который позволяет демонстрировать видео в сайте через flowplayer
В браузере выходит предупреждение что плейер устарел, но можно открыть если согласиться.
Надо обновить плейер что бы убрать это предупреждение.
Во первых не нашел где скачать новую версию, нашел только 7.2.7
Попробовал файлы из папки 7.2.7 залить в папку /flowplayer - сайт стал работать криво, значит в ней не только файлы самого плейера. Все вернул назад. Нужна помощь.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт18 дней назад
Парсинг веб-магазина. Детали - в личное сообщение.Веб-программирование1 исполнительЗавершен19 дней назад
Доработка каталога товаров на Opencart Необходимо доработать кастомный каталог товаров на Опенкарт 3. Разработка новых функций, интеграция с 1С и другими сервисами, настроить кеширование и куки, доработать опции товара, сделать второй шаблон страницы товара ...Открыт19 дней назад
Ищу программиста, который сможет выполнить следующую задачу Имеется сайт на php. на этом сайте есть модуль с обратной связью с админом магазина. Грубо говоря мессенджер Сейчас мы уже получаем уведомления в телеграм бот ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 дней назад
- $300
Требуется на базе старого проекта, собрать новый на базе Vue3 + Compostion API 1. Имеется бекенд полностью рабочий и старый проект на базе Vue2 2. Имеется новая вёрстка на базе Vue3 (возможно придётся ...Веб-программирование9 заявокОткрыт19 дней назад
Специалист modx, поправить сайт. 1. Возможность смотреть изображения не заходя в карточку товара (внизу можно пролистывать). Пример: https://cloud.mail.ru/public/q3WF/SXwPyaJQW 2. Полное написание наименования товара + указание размеров, кода, артикула. Пример: https://cloud.mail.ru/public/JaW1/Z4BNE1vKP 3. Добавление/удаление ...Веб-программирование3 заявкиОткрыт19 дней назад
- $200
Бот показывает точку Б и ЦЕНУ до принятия водителем заказа Бот может менять режим оплаты (наличные/безналичные), наличие наклеек или детск. кресла. Также данный бот позволяет: Смотреть свою статистику: сколько заказов за сегодня завершенных/отмененных, ...Веб-программирование10 заявокОткрыт19 дней назад
Скрип для улавливания текстаОткрыт19 дней назад
Нужен человек имеющий опыт в разработке веб сайтов на фрейморвке flask языка python для написания обновлений, улучшения и расширения функционала. Вся необходимая информация будет предоставлена, а код проекта описан. Задачи будут вида "Написание функции всплывающего на ...Закрыт16 дней назад
Лучше всякого тз будет живой пример: https://dok.ua/ua/doc/car/123108/2/18/28 Необходимо реализовать такую же логику хранения автомобилей. База автомобилей не нужна, необходимо лишь реализовать добавление и управлением автомобилями в таком формате, с учетом того, что в дальнейшем ...Веб-программирование7 заявокОткрыт19 дней назад