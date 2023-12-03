Обновить flowplayer в сайте

В сайте opencart есть скрипт который позволяет демонстрировать видео в сайте через flowplayer

В браузере выходит предупреждение что плейер устарел, но можно открыть если согласиться.

Надо обновить плейер что бы убрать это предупреждение.

Во первых не нашел где скачать новую версию, нашел только 7.2.7

Попробовал файлы из папки 7.2.7 залить в папку /flowplayer - сайт стал работать криво, значит в ней не только файлы самого плейера. Все вернул назад. Нужна помощь.