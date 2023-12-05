Написать расширение для браузера

Нужно расширение для браузера.

Суть расширения в том, что оно будет ставиться на удаленный сервер (дедик). Оно должно делать одинаковые действия:

С сайта приходит запрос на пополнение баланса в игре, расширение получает реквизиты, переводит деньги в игру через сайт игры, либо отправляет подарок другому человеку, также через сайт игры.