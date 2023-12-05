Написать расширение для браузера

Веб-программированиеОткрыт2 заявки99 просмотров
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Нужно расширение для браузера.
Суть расширения в том, что оно будет ставиться на удаленный сервер (дедик). Оно должно делать одинаковые действия:

С сайта приходит запрос на пополнение баланса в игре, расширение получает реквизиты, переводит деньги в игру через сайт игры, либо отправляет подарок другому человеку, также через сайт игры.

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