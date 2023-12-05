Автоматическая категоризация сабреддитов Reddit

Веб-программированиеОткрыт2 заявки59 просмотров
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Разработка скрипта на Python для автоматической категоризации списка из 350,000 сабреддитов Reddit. Скрипт должен анализировать названия и описания сабреддитов, выявляя ключевые слова и фразы, чтобы определить подходящую категорию для каждого сабреддита.

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