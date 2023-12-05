Разработка Backend на FastAPI

$1500
Веб-программированиеОткрыт5 заявок36 просмотров
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Ищу Backend разработчика на FastAPI, необходимо доработать и разработать новый функционал для проекта по открытию кейсов / магазину в игровой сфере.

Функции которые нужно разработать:
Аналитика (прибыль, расходы, статистика по сайту)
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Платежи (подключение API платежных систем)
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Работа в паре с нашим Frontend React.js
В дальнейшем могу предложить интересные условия на постоянную работу.

От вас:

  • опыт разработки на Python и Fastapi

  • опыт работы с базой данных Postgresql

  • опыт работы с ORM (желательно sqlalchemy)

  • опыт работы с асинхронным кодом

  • Работа в команде и своевременное выполнение задач.

От меня:
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