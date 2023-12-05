Разработка Backend на FastAPI

Разработка скрипта на Python для автоматической категоризации списка из 350,000 сабреддитов Reddit. Скрипт должен анализировать названия и описания сабреддитов, выявляя ключевые слова и фразы, чтобы определить подходящую категорию для каждого сабреддита.
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Ищу Backend разработчика на FastAPI, необходимо доработать и разработать новый функционал для проекта по открытию кейсов / магазину в игровой сфере.
Функции которые нужно разработать:
Аналитика (прибыль, расходы, статистика по сайту)
Промокоды
Конкурсы
Пользователи
Платежи (подключение API платежных систем)
Отзывы
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Работа в паре с нашим Frontend React.js
В дальнейшем могу предложить интересные условия на постоянную работу.
От вас:
опыт разработки на Python и Fastapi
опыт работы с базой данных Postgresql
опыт работы с ORM (желательно sqlalchemy)
опыт работы с асинхронным кодом
Работа в команде и своевременное выполнение задач.
От меня:
Безопасная сделка / Оплата любым способом
Я на связи 24.7
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