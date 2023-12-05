Разработка Backend на FastAPI

Ищу Backend разработчика на FastAPI, необходимо доработать и разработать новый функционал для проекта по открытию кейсов / магазину в игровой сфере.

Функции которые нужно разработать:

Аналитика (прибыль, расходы, статистика по сайту)

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Работа в паре с нашим Frontend React.js

В дальнейшем могу предложить интересные условия на постоянную работу.



От вас:

опыт разработки на Python и Fastapi

опыт работы с базой данных Postgresql

опыт работы с ORM (желательно sqlalchemy)

опыт работы с асинхронным кодом

Работа в команде и своевременное выполнение задач.



От меня:

Безопасная сделка / Оплата любым способом

Я на связи 24.7