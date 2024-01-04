temarocket

Требуется разработка бота для автоматизации процессов покупки предметов в Brawl Stars через эмуляторы, такие как Bluestacks и Nox. Бот должен входить в аккаунт, запрашивать код для авторизации и осуществлять покупки. Опыт в разработке подобных ботов является обязательным. Технологии могут быть любыми. Подробное техническое задание будет предоставлено позже.