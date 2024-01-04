temarocket

Требуется разработка полного клона игры X Empire (Musk) по техническому заданию. Необходим опыт в Full Stack разработке. Срок выполнения - до месяца.
- $2500Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо доработать страницу сайта на Next.js, связав её с готовым бэкендом через API. Требуется опыт работы с Next.js и Typescript. Срок выполнения - 1 день. Оплата возможна за задачу или по часам.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Ищем Frontend разработчика с опытом более 3 лет для создания сайта с открытием кейсов и админ-панели. Необходимо глубокое понимание HTML5, CSS3, JavaScript и опыт работы с RESTful API. Удаленная работа, гибкий график, оплата по проекту или по часам. Ожидается высокая скорость разработки и качество кода.Веб-программирование9 заявокЗакрытгод назад
- $250
Требуется разработка бота для автоматизации процессов покупки предметов в Brawl Stars через эмуляторы, такие как Bluestacks и Nox. Бот должен входить в аккаунт, запрашивать код для авторизации и осуществлять покупки. Опыт в разработке подобных ботов является обязательным. Технологии могут быть любыми. Подробное техническое задание будет предоставлено позже.Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Необходимо разработать Telegram-бота, который будет отправлять заказы всем работникам. Первый отклик закрепляет заказ, который затем выполняется с обратной связью. Сбор статистики по выполненным заказам. Использование любых технологий, предпочтительно Python. Сроки - до 3 дней, обсуждаемые.Веб-программирование16 заявокЗакрытгод назад
- $1500
Ищется Backend разработчик на FastAPI для доработки и создания нового функционала в проекте по открытию кейсов в игровой сфере. Необходимы функции аналитики, промокодов, конкурсов, управления пользователями и интеграции платежных систем. Требуется опыт работы с Python, FastAPI, PostgreSQL и асинхронным кодом. Работа в команде с Frontend разработчиком на React.js.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад