Нужно расширение для браузера. Суть расширения в том, что оно будет ставиться на удаленный сервер (дедик). Оно должно делать одинаковые действия: С сайта приходит запрос на пополнение баланса в игре, расширение получает ...
Переработка загрузчика jQuery File Upload Plugin 5.42.3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переработать интерфейс уже существующего загрузчика файлов.
На проекте для загрузки файлов используется jquery плагин jQuery File Upload Plugin 5.42.3
Плагин обладает гибким интерфейсом, позволяющим подписываться на различные события и отслеживать загрузку как одного файла, так и всей группы файлов.
Ниже на скриншотах приведены примеры обновленного графического интерфейса для загрузки файлов.
Поведение:
Интерфейс загрузчик файлов имеет два состояния.
1 .Состояние прямой загрузки
2. Состояние результатов
Состояние загрузки:
screenshot - https://prnt.sc/pedpEu4-qLrE
В данном режиме пользователь может выбрать один, либо несколько файлов для загрузки их на сервер.
Выбор файла осуществляется либо кликом на зоне ADD NEW, либо переносом одного файла или группы файлов в эту зону.
При загрузке файлов, подписываемся на событие “прогресса загрузки“ для каждого файла отдельно и отображаем прогресс в интерфейсе для каждого файла отдельно.
При этом если есть возможность, то необходимо подписаться на событие общего прогресса загрузки для всех файлов и отображать данные по нему, как это обозначено в интерфейсе. Если такой возможности нет, то придется общий прогресс собирать из суммы событий прогресса по каждому загружаемому файл.
Вкладка REMOTE URL UPLOAD позволяет указать ссылку, по которой будет выгружен файл со стороннего веб-ресурса.
При нажатии кнопки Cancel происходит остановка активных загрузок и закрытие формы загрузчика.
При нажатии кнопки Hide прячется окно не останавливая процесс загрузки
Внести поправки в загрузчик и результаты загрузки как на двух скриншотах ниже.
Состояние результатов:
screenshot - https://prnt.sc/t9FXi3o0vvPi
Результаты загрузки всех файлов.
В данном состоянии мы видим список только что загруженных файлов, с их деталями и свойствами.
В данном состоянии у файл есть 4 вкладки
1. Download link
2. Link for forum (Переименовать в Forum Code)
3. HTML code
4. Embed Code
Все эти пункты отображают disabled textarea с теми же данными, что содержаться в соответствующих параметрах на странице со свойствами/деталями файла:
screenshot - https://prnt.sc/FYKsmBs80DB6
Варианты на скриншотах уже сверстанные нужно внести правки.
От разработчика требуется ответственность и всегда быть на связи
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиОткрыт17 дней назад
- $1500
Ищу Backend разработчика на FastAPI, необходимо доработать и разработать новый функционал для проекта по открытию кейсов / магазину в игровой сфере. Функции которые нужно разработать: Аналитика (прибыль, расходы, статистика по сайту) Промокоды Конкурсы Пользователи ...Веб-программирование5 заявокОткрыт18 дней назад
Разработка скрипта на Python для автоматической категоризации списка из 350,000 сабреддитов Reddit. Скрипт должен анализировать названия и описания сабреддитов, выявляя ключевые слова и фразы, чтобы определить подходящую категорию для каждого сабреддита.Веб-программирование2 заявкиОткрыт18 дней назад
- $25
У меня есть видео в плеере playerjs, которое пользователь включает и слушает. Мне нужно чтоб во время просмотра видео на странице подсвечивался зеленым фоном тот же текст что находиться в субтитрах для видео. Но текст ...Веб-программирование2 заявкиОткрыт18 дней назад
Необходимо скопировать 5 одностраничных сайтов (точнее - по одной странице с разных сайтов). Страницы после копирования должны корректно отображаться как в десктопной версии так и в мобильной. Срок выполнения работы - 1 день. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 дней назад
- $60
Нужно внести исправления для двух страниц https://devep.wpengine.com https://devep.wpengine.com/readings/ в соответствии с макетами Figma Требуется опыт работы с WordPress, плагином ElementorВеб-программирование4 заявкиЗакрыт18 дней назад
Потрібно свторити сервіс фільтрації трафіку(клоака) Детальніше в технічному завданні, відправимо. Бюджет 5-7к $Веб-программирование8 заявокОткрыт18 дней назад
Потрібно створити маркетплейс навчальних курсів. Мета: щоб на платформі змогли купити будь-який курс та щоб змогли запропонувати свій, після його модерації. Детальніше в технічному завданню ...Веб-программирование14 заявокОткрыт18 дней назад