Уведомления из телеги

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Привет, Руслан

вы мне вчера телегу настраивали. мой тот акк заблокировали;(( восстановил старый

у меня похожая задача, чуть сайт видоизменился, но по сути движок тот же

шаблон другой

теперь там не в виде мессенжера

нужно также чтобы админ мог отвечать через чат в телеге

выполните?

18 дней назад
guest_16610799635492
Испания
год в сервисе
Был
3 дня назад