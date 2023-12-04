Уведомления из телеги

Привет, Руслан

вы мне вчера телегу настраивали. мой тот акк заблокировали;(( восстановил старый

у меня похожая задача, чуть сайт видоизменился, но по сути движок тот же

шаблон другой

теперь там не в виде мессенжера

нужно также чтобы админ мог отвечать через чат в телеге

выполните?