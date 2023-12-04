Ответ на уведомления в телеге

$40
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Суть задачи такая же, как и прошлая

приходят уведомления в телегу, надо чтобы админ мог ответить через чат бота не заходя на сайт

18 дней назад
Роман
Испания
18 дней в сервисе
Был
18 дней назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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