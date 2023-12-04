Ответ на уведомления в телеге

есть апи туроператора библиоглобус. нужно найти там раздел работы с авиабилетами и сделать бота что бы уведомлял о появлении билетов определенной категории и уведомлял при изменении цены на них. вот пример https://www.bgoperator.ru/price.shtml?action=biletnew#/air/search/007122023_HKT_MOW./100000 тут есть билет ...